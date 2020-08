Saidy Janko vai apresentar-se na próxima segunda-feira no Olival para a pré-temporada do FC Porto, apurou o Maisfutebol junto de fonte próximo do atleta.



Depois de uma temporada cedido ao Young Boys, o lateral-direito voltará a trabalhar às ordens de Sérgio Conceição. No entanto, o suíço tem a concorrência de Carraça, Tomás Esteves e Manafá e muito dificilmente ficará no plantel dos campeões nacionais.



Contratado pelos dragões ao Saint-Étienne por 2,2 milhões de euros em 2018, Janko nunca jogou pela equipa principal, acabando cedido em duas épocas seguidas: representou o Nottingham Forest e o Young Boys. No ano desportivo que agora findou, o defesa de 24 anos valorizou-se no clube helvético: contribuiu com um golo em 46 jogos para a conquista do campeonato local.



