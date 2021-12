O avançado do Boavista Yusupha integra a lista de 28 convocados da Gâmbia para Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021, anunciou o clube .

Com cinco internacionalizações pelos ‘escorpiões’, o avançado vai tentar ajudar a equipa orientada pelo belga Tom Saintfiet a superar Mali, Mauritânia e Tunísia no Grupo F da principal prova africana de seleções, que se vai realizar entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022, nos Camarões, após ter sido adiada devido à pandemia de covid-19.

Yusupha, de 27 anos, soma cinco golos em 19 jogos na quinta temporada ao serviço do Boavista, mas só desfalcará as opções de Petit depois do próximo jogo das ‘panteras’, atendendo à extensão anunciada no domingo pela FIFA para que os clubes libertem os seus internacionais africanos convocados para a CAN2021 a partir de 3 de janeiro.