FIGURA: Baraye

Saltou do banco para o golo (muito contestado pelo Boavista por alegada falta de Pedro Marques sobre Cristian e só confirmado pelo VAR) que valeu uma vitória importantíssima para o Gil Vicente sair da zona de despromoção e ultrapassar o Boavista e uma mão cheia de adversários. Primeiro golo da época na conta pessoal a valer três pontos que a equipa de Ricardo Soares tanto precisava após cinco jornadas com quatro derrotas e apenas um ponto em 15 possíveis.

MOMENTO: o voo de Denis a parar a reviravolta antes da vitória (73m)

O golo de Baraye decide o encontro, é certo. Mas é antecedido de um lance crucial para o desfecho. Um lance candidato a uma das defesas da jornada… e até para o livro do campeonato. Como seria candidato a um dos livres da jornada ou da época se tivesse dado golo. Angel Gomes colocou a bola onde «mora a coruja», mas Denis, com um voo espetacular, correspondeu também a um remate sublime do extremo do Boavista, para negar a reviravolta aos 73 minutos.

Boavista-Gil Vicente: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Samuel Lino: carimbou o sexto golo da época de grande penalidade para abrir o marcador a favor do Gil Vicente. Ativo com sucesso no ataque dos barcelenses, sobretudo na primeira parte, dispôs ainda de uma boa ocasião para dobrar a vantagem num remate negado por Léo Jardim. A espaços, incomodou a defensiva do Boavista, mas também pecou com bola no pé ao demorar algum tempo em certos lances.

Angel Gomes: que nunca o impeçam de andar solto pelo relvado à procura de espalhar o seu talento, que tanto o tem nos pés e na cabeça. Não fez o mais brilhante dos jogos, mas é marca estampada no Boavista 2020/2021. Com a facilidade de jogar em curtos espaços, rasgou marcações para ataques da equipa. Aos 73 minutos, ficou muito perto do 2-1, num livre superiormente marcado, só negado por uma defesa à altura de Denis.

Sauer: saiu aos 66 minutos após uma exibição de garra em busca de ajudar a equipa. Assim o fez no lance que dá o empate em cima do intervalo, quando conseguiu ultrapassar Talocha para o cruzamento que dita o autogolo. Foi dos mais rematadores da equipa e criou do pé esquerdo a melhor ocasião para a reviravolta após o intervalo.

Fujimoto: ao contrário do extremo do lado esquerdo, Lourency, o japonês teve um jogo interessante pelo lado direito do ataque. Mostra ter requinte com a bola no pé e tratou-a bem, travando e ganhando duelos diretos com Ricardo Mangas ou, quando em rápida transição, com Adil Rami, após ganhar as costas do lateral. Teve inteligência na posse e qualidade de passe que contribuíram para algumas das mais perigosas aproximações da equipa. E ajudou na missão defensiva.

Denis: foi importante a nível defensivo para o Gil Vicente agarrar o resultado. Sobressai a defesa ao livre de Angel Gomes aos 73 minutos, já após um remate negado a Sauer, que podia ter dado a reviravolta. Foi, porventura, quem mais valeu ao Gil Vicente quando o marcador estava em 1-1.