Zaidu vai ser jogador do FC Porto, sabe o Maisfutebol.



Os dragões chegaram a acordo com o Santa Clara para a venda do jogador de 23 anos por quatro milhões de euros, num processo intermediado por Jorge Mendes. O nigeriano tem à sua espera, ao que tudo indica, um contrato válido por cinco anos com os azuis e brancos.



Zaidu já abandonou o estágio de pré-temporada dos açorianos, que decorre em Penafiel, para realizar os habituais testes médicos, numa clínica na zona da Boavista, antes de formalizar a transferência para os campeões nacionais.



Sublinhe-se que o esquerdino chegou ao Santa Clara como um jogador livre após um ano no Mirandela, equipa do Campeonato de Portugal.



Depois de Carraça e Cláudio Ramos, Conceição prepara-se para receber mais dois reforços: Zaidu e Taremi.