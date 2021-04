O plantel principal do FC Porto treinou esta tarde no Olival, dando continuidade à preparação do jogo de sábado como o Santa Clara (20h30), no Estádio do Dragão.



Sérgio Conceição saudou o regresso ao trabalho de dez internacionais portistas: Sérgio Oliveira (Portugal); Francisco Conceição, Fábio Vieira, Diogo Costa, Diogo Leite e João Mário (Portugal, Sub-21); Medhi Taremi (Irão); Chancel Mbemba (RD Congo); Tecatito Corona (México) e Marko Grujic (Sérvia).



Zaidu, ainda em trânsito depois de ter representado a Nigéria, ainda está em trânsito e vai juntar-se ao plantel na sexta-feira, véspera do duelo com a equipa dos Açores.



A grande notícia do dia foi a total recuperação de Iván Marcano. Por outro lado, Mbaye (treino integrado condicionado) e Pepe (treino condicionado) continuam entregues ao departamento clínico.