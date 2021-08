O FC Porto está no mercado em busca de um novo lateral esquerdo, exigido por Sérgio Conceição para lutar com Zaidu por um lugar onde as opções escasseiam. Já na época passada, aliás, o antigo jogador do Santa Clara era o único elemento de raiz para a posição, disputando 41 jogos na temporada de estreia como dragão.

Neste início de época, Sérgio Conceição tem alternado entre Zaidu e Manafá, lateral destro que destacou-se no Portimonense a jogar precisamente nessa posição. Porém, é igualmente o principal concorrente do jovem João Mário – uma feliz adaptação - para o flanco contrário.

Em 2020/21, após a saída de Alex Telles para o Manchester United, tornou-se evidente a lacuna à esquerda, realidade que se alastrava ainda ao FC Porto B. O jovem Diogo Bessa, que viria a sair no final da época, fez 19 jogos mas seria Carraça, dentro sem espaço no plantel principal, a concluir a temporada nessa posição.

Para a presente época, à atenção de Sérgio Conceição, António Folha tem apostado no reforço João Mendes (ex-V. Guimarães B) e conta com o brasileiro Léo Borges (ex-Internacional de Porto Alegre) como alternativa.

O treinador da equipa principal do FC Porto pretende uma opção de qualidade incontestável e uma análise às apostas do clube desde o início do presente milénio demonstra que não é fácil encontrar um nome consensual para a posição.

Na viragem do milénio, por exemplo, o malogrado Esquerdinha era o titutlar no flanco esquerdo dos dragões (87 jogos), seguindo-se um período de afirmação de Nuno Valente (85) com a camisola azul e branca. Pelo meio, Mário Silva (63 jogos) e até Rúbens Júnior (62) serviram como opções válidas.

Entre 2005 e 2009, Marek Cech (75 jogos) e o surpreendente Aly Cissokho (23) foram os únicos a merecer a confiança dos respetivos treinadores de forma regular. Com as chegadas de Álvaro Pereira em 2009 (119 jogos) e Alex Sandro em 2011 (133 jogos), o flanco esquerdo do FC Porto foi ocupado com qualidade inquestionável, tal como aconteceu entre 2016 e 2020 com Alex Telles (195), o jogador mais utilizado nesta lista.

Ao longo dos anos, registaram-se ainda várias adaptações mais um menos felizes, como aconteceu com os portugueses Nélson e César Peixoto (adaptado de forma pontual por Co Adriaanse), o uruguaio Fucile ou o mexicano Layún. Porém, Sérgio Conceição pretende um lateral esquerdo de raiz para equilibrar definitivamente o plantel.

Laterais esquerdos de raíz do FC Porto desde 2001

1998/01 – Esquerdinha (87 jogos)

1999/02 – Rúbens Júnior (62 jogos)

2002/03 – Hugo Luz (2 jogos)

2001/04 – Mário Silva (63 jogos)

2003/04 – Evaldo (2 jogos)

2002/05 – Nuno Valente (85 jogos)

2004/05 – Leandro (10 jogos)

2004/05 – Areias (12 jogos)

2006/07 – Lucas Mareque (4 jogos)

2006/07 – Ezequias (2 jogos)

2005/08 – Marek Cech (75 jogos)

2007/08 – Lino (23 jogos)

2008/09 – Cissokho (23 jogos)

2008/09 – Nélson Benítez (13 jogos)

2009/10 – David Addy (1 jogo)

2010/11 – Emídio Rafael (11 jogos)

2009/12 – Álvaro Pereira (119 jogos)

2012/13 – Héctor Quiñones (2 jogos)

2011/15 – Alex Sandro (133 jogos)

2014/16 – José Ángel (29 jogos)

2016/17 – Inácio Santos (1 jogo)

2018/19 – Jorge Moraes (3 jogos)

2016/20 – Alex Telles (195 jogos)

2020/21 – Zaidu (43 jogos)