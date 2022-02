Figura: Zainadine

Exibição imperial do internacional moçambicano, sobretudo no jogo aéreo. Saltou sempre bem, ofereceu o corpo às 'balas' e cumpriu com distinção, e até de forma heroica, a sua missão maior: destruir o jogo ofensivo do campeão nacional. O ponto conquistado pelo Marítimo tem a sua marca bem destacada.

Momento: Pedro Porro a dobrar nos ferros (75m)

Pedro Porro entrou na área e fez um remate potente, cruzado, que levou o esférico a bater na trave, a beijar a linha limite de baliza e a bater depois no poste. Foi a melhor oportunidade para desfazer o empate na segunda parte.

OUTROS DESTAQUES

Paulo Victor - O guardião teve um deslize, ao terminar a primeira parte, que podia ter dado o 2-1 ao Sporting. Mas antes, e depois, transmitiu muita segurança aos colegas. Na reta final, secou o chuveirinho da turma de Alvalade.

Bruno Xadas - Abriu o marcador aos cinco minutos, após um bom trabalho que também contou com um desvio em Inácio. Porém, depois, voltou a revelar que precisa de melhorar os índices físicos.

Slimani - O argelino assinou o golo do empate, aos 38 minutos. Trabalhou e correu muito, mas faltou-lhe algum critério em zona de finalização e de entendimento com Paulinho.

Matheus Reis - Fabricou o golo de Slimani e acabou por ser o jogador mais esclarecido dos leões, tanto a defender - esteve intransponível - como a atacar.