FIGURA: Zainadine

Foi um pêndulo na defensiva madeirense e esteve quase perto de marcar um golo nos minutos finais. A coesão defensiva da equipa de Milton Mendes, em Portimão, teve como uma das últimas barreiras o central moçambicano.

MOMENTO: bola ao ferro de Zainadine (81m)

Foi um dos maiores sustos junto de uma das balizas e quase proporcionou o golo da vitória ao Marítimo. Pedro Pelágio fez uso do seu bom lançamento lateral longo e Zainadine, de cabeça, lá no alto, quase bateu Samuel, aos 81 minutos.

OUTROS DESTAQUES

Amir: num jogo em que os guarda-redes sobressaíram, Amir foi importante, nomeadamente na segunda parte, com intervenções assertivas. No início da segunda parte, em dez minutos, foram três: negou um canto com uma rápida e corajosa saída até junto da linha final, ganhou nas alturas a Beto após cruzamento de Aylton Boa Morte e, depois, ao minuto 55, negou um belo remate de Luquinha.

Samuel: também foi importante na baliza do Portimonense, mas mais na primeira parte. Grande defesa a um remate de Pedro Pelágio, ao minuto 14 de jogo.

Jean Irmer e Pelágio: destaque conjunto por sublinharem o grande equilíbrio defensivo da equipa, com desarmes e duelos ganhos a adversários. No caso de Pelágio, esteve até perto do golo, no primeiro quarto de hora.

Maurício: muito certo no capítulo do passe, foi importante na manobra defensiva algarvia.