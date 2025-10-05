Rodrigo Zalazar, jogador do Sp. Braga considerado homem do jogo na deslocação a Alvalade, contra o Sporting, reagiu ao jogo em flash interview à Sport TV:

Análise ao jogo

«Obviamente que jogar contra o Sporting é sempre complicado. Jogar neste estádio é sempre complicado, mas a equipa deu uma boa cara. Obviamente que tínhamos de mudar alguma coisa. Estamos a confiar mais uns nos outros e isso está a notar-se na Liga Europa e neste jogo contra um grande. A equipa assim vai alcançar coisas.»

«Jogar aqui é muito difícil. Estamos conscientes da situação e a equipa está a melhorar. Temos de continuar assim. Um agradecimento aos adeptos que são sempre importantes.»

Pausa internacional

«Os companheiros que não tem seleção estão mais livres. É sempre importante parar porque temos jogos a cada três dias. As seleções complicam ainda mais o calendário pelas viagens longas.»