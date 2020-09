O dirigente do Besiktas, Erdal Torunoğullari, admitiu o interesse Aboubakar e Zé Luís, acrescentando que o camaronês pode voltar à Turquia como um jogador livre.



«Kalinic, Zé Luís, Aboubakar e Cissé são os jogadores que estão na nossa lista. Fizemos uma proposta ao Atlético de Madrid pelo Kalinic. O Zé Luís e o Cissé também estão na nossa lista de transferências. Não posso adiantar quais os jogadores que reforçarão a equipa», começou por dizer em declarações ao canal de televisão turco NTV.



«O Aboubakar pode deixar o FC Porto de graça. Já conversámos com ele. Se decidirmos contratar o Aboubakar, ele fará os exames médicos como qualquer outro jogador. Não queremos ofender o Aboubakar tratando-o como se ainda continuasse lesionado», acrescentou.



Aboubakar tem contrato com os dragões até 2021 enquanto Zé Luís, recrutado no verão passado, está vinculado até 2023.