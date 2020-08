O FC Porto continua a treinar no Olival, preparando a temporada em que defenderá a «dobradinha». Nesta quinta-feira, Sérgio Conceição trabalhou com 26 futebolistas, continuando Ivan Marcano de fora, devido a problemas físicos.



Em relação a Zé Luís, que no início da semana teve de ser afastado do grupo por ter estado em contacto com uma pessoa infetada com covid-19, o clube não faz qualquer menção no boletim diário.



Shoya Nakajima continua longe do plantel e cada vez mais afastado de um lugar nas opções do treinador do FC Porto. O clube continua sem se pronunciar oficialmente sobre a situação do internacional japonês.



Às ordens de Conceição estão os seguintes atletas:

. Guarda-redes: Cláudio Ramos, Marchesín, Mbaye e Diogo Costa

. Defesas: Tomás Esteves, Carraça, Diogo Queirós, Pepe, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles e Manafá;

. Médios: Danilo, Uribe, Loum, Vitinha, Sérgio Oliveira, Romário Baró, Fábio Vieira e Otávio;

. Extremos: Corona, João Mário e Luís Díaz;

. Avançados: Aboubakar, Soares, Marega e Fábio Silva.