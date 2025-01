O Nacional chegou ao 2-0 ante o FC Porto aos 44 minutos da primeira parte, com um golo de Zé Vítor, no duelo que fecha a 17.ª jornada da Liga.

Após um canto batido por Bruno Costa do lado direito, Zé Vítor cabeceou na área para o fundo da baliza, num canto que aconteceu depois de o treinador do FC Porto, Vítor Bruno, ter feito duas substituições na equipa, colocando Martim Fernandes e Namaso, para as saídas de Martim Fernandes (lesão) e Pepê (opção).

O golo de Zé Vítor: