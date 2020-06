Julian Weigl reagiu ao ataque ao autocarro do Benfica, na quinta-feira à noite, depois do empate com o Tondela. O internacional alemão, ferido no acidente, a par de Zivkovic, garante que está bem, mas manifestou-se incrédulo com o sucedido.

«Quero que todos saibam que estou bem. Tivemos mesmo sorte! Todos cometemos erro, mas houve uma linha que foi ultrapassada. Atirar pedras a um autocarro, sem querer saber se alguém vai magoar-se? Eu sei que os verdadeiros adeptos do Benfica não são assim», começa por escrever o internacional alemão na sua conta no Instagram.

O médio mostra-se ainda incrédulo com o sucedido, numa altura em que o mundo tem dado exemplos de união, não só pela pandemia da covid-19, mas também pelas reações ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos.

«Especialmente nas últimas semanas e nos últimos dias deviam-nos ter ensinado que é melhor estarmos unidos em vez de estarmos literalmente a atirar pedras uns aos outros. Obrigado pelas mensagens simpáticas, estou sensibilizado pela preocupação de todos», escreveu ainda.

Zivkovic também reagiu nas redes sociais, mostrando incompreensão para com o comportamento dos adeptos, mas garantindo que os jogadores vão continuar a dar tudo pelo clube.