O futebolista marroquino do Sporting, Zouhair Feddal, sofreu um traumatismo no joelho direito, motivo pelo qual é ausência para o jogo deste sábado ante o Marítimo, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa, no Funchal.

O central era inicialmente opção para Ruben Amorim para a visita à Madeira, mas o problema físico acaba por afastar o defesa, que se junta ao lesionado Pedro Gonçalves e aos castigados João Palhinha, Bruno Tabata e Pablo Sarabia nas ausências.

O Sporting apresenta apenas sete opções no banco esta tarde, sendo dois desses elementos os guarda-redes João Virgínia e André Paulo.

