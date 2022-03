O FC Porto, orientado por Sérgio Conceição, segue invencível na liga portuguesa e agora é uma de apenas duas equipas dos principais escalões dos campeonatos europeus sem qualquer derrota, a par do Lincoln Red Imps, de Gibraltar.

Os azuis e brancos venceram no domingo em Paços de Ferreira e seguem, ao fim de 25 jornadas, com 67 pontos, fruto de 21 vitórias e quatro empates, tendo seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sporting, que tem 61 pontos.

Nesta altura, e após mais um fim-de-semana de competição, só o Lincoln Red Imps é que mantem o mesmo registo do FC Porto. A equipa onde joga o português Bernardo Lopes segue líder no campeonato de Gibraltar, com 43 pontos, fruto de 14 vitórias e um empate. É certo que a competitividade não se assemelha à maioria das restantes ligas europeias, mas a análise da totalidade dos campeonatos europeus justifica a presença do Lincoln Red Imps neste registo dos invencíveis.

O Olympiakos, orientado pelo português Pedro Martins, fazia parte deste lote de equipas, mas perdeu a invencibilidade no campeonato grego no domingo, ao ser derrotado pelo Aris. Ao fim de 26 jogos, o Olympiakos é líder com 65 pontos, fruto de 20 vitórias, cinco empates e uma derrota.

De fora da análise fica apenas a liga da República da Irlanda, uma vez que apenas iniciou a meio do mês de fevereiro e leva só quatro jornadas disputadas.

Finalmente, e como ponto de comparação, estes são os registos das equipas que lideram os campeonatos das cinco principais ligas europeias: Milan (28 jogos, quatro derrotas); Real Madrid (27 jogos, duas derrotas); Paris Saint-Germain (27 jogos, três derrotas); Manchester City (26 jogos, três derrotas); Bayern Munique (25 jogos, quatro derrotas).