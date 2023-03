O Marselha marcou passo esta sexta-feira na luta pelo título em França, ao empatar na receção ao Montpellier (1-1), no jogo que abriu a jornada 29 da Ligue 1.

Nuno Tavares e Vitinha foram titulares na equipa da casa e viram Arnaud Nordin abrir o marcador para a formação forasteira (que contou com Pedro Mendes no banco), aos 12 minutos.

Em cima do intervalo, Matteo Guendouzi fez o empate, de penálti, e deixou tudo em aberto para a segunda parte, mas o resultado não voltou a sofrer alterações.

Com este resultado, o Marselha segue no lugar do campeonato francês, com 60 pontos: pode ficar a nove do líder Paris Saint-Germain e ser apanhado pelo Lens.