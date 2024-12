Este domingo foi dia de muito futebol na Liga francesa, para a 13.ª ronda. O Mónaco, que foi adversário do Benfica na Liga dos Campeões foi derrotado em casa do Marselha por 2-1.

Os monegascos até começaram melhor e foram para o intervalo a vencer por 0-1, culpa do golo de Golovin (41m). Na segunda parte o Marselha reagiu e conseguiu a reviravolta no marcador. Luís Henrique (53m) e Mason Greenwood (89m) já perto do final fizeram os golos da vitória marselhesa.

Com este triunfo, o Marselha apanhou o Mónaco na segundo lugar da classificação, com os mesmos 26 pontos conquistados.

Noutro jogo do dia, o Lyon goleou o Nice em casa por 4-1, numa partida que contou com o hat-trick de Lacazette. Logo aos quatro minutos da partida, o avançado francês abriu o marcador. O Nice ainda reagiu por Diop (22m) mas novamente Lacazette (41m) e Veretout (43m) deram vantagem para o Lyon ao intervalo. Na segunda parte, Lacazette (69m) fechou a contagem.

Assim sendo, o Lyon chegou ao quinto lugar, por troca direta com o Nice.

Nos outros jogos deste domingo, o Lille, que foi adversário do Sporting na Champions, tropeçou em Montpellier e empatou 2-2. Ao intervalo o resultado já registava uma igualdade a um golo, com Jonathan David (44m) e Sylla (45m+2) a fazerem os tentos. Na segunda parte, mais um golo para cada lado, Jonathan David (54m) e Nordin (90m+3), numa partida que ficou marcada por três cartões vermelhos, um deles insólito quando Coulibaly chutou a bola contra o treinador adversário.

O Montpellier continua na última posição da classificação, já o Lille falha o assalto ao pódio, não aproveitando a derrota do Mónaco.

Na fuga à despromoção, o Angers venceu o Le Havre por 1-0, contou o golo de Himad Abdelli (63m) e no desafio do meio da tabela, o Toulouse venceu o Auxerre por 2-0, com o resultado feito na primeira parte por Joshua King (32m) e Vincent Sierro (39m).