França: PSG inicia defesa do título frente ao Rennes
Ligue 1 anunciou o calendário para a temporada 2026/27
Ligue 1 anunciou o calendário para a temporada 2026/27
A Ligue 1 anunciou, esta quarta-feira, o calendário para a temporada 2026/27. O PSG, pentacampeão francês onde atuam os portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, inicia a defesa do título com a receção ao Rennes, enquanto o Lyon, orientado por Paulo Fonseca, visita o Toulouse. Já o Lens, equipa-sensação da última temporada, começa a competição a receber o Auxerre.
Quanto às equipas promovidas, o Le Mans recebe o Brest e o Troyes defronta o Paris FC. Relativamente à última jornada, o PSG fecha o campeonato em casa diante do Toulouse, ao passo que o Lyon recebe o Paris FC.
Foram também revelados os jogos grandes do campeonato. O PSG joga com o Marselha no dia 29 de setembro e 7 de fevereiro. Já com o Lyon enfrenta o campeão em título nos dias 25 de outubro e 9 de maio. O dérbi entre Lyon e Marselha joga-se nos dias 13 de dezembro e 21 de março.
Confira a lista dos jogos da primeira jornada:
PREMIER ROUND 🥊 pic.twitter.com/X62OgDC4VZ— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) June 10, 2026