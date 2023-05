O Mónaco até entrou a vencer, mas foi derrotado esta sexta-feira na deslocação ao terreno do Lyon (3-1), em jogo da 36.ª jornada da Ligue 1.

Os monegascos, sem Gelson Martins, entraram bem na partida e bateram Anthony Lopes, titular na equipa da casa, logo aos dois minutos, com um penálti convertido por Bem Yedder.

Perto do intervalo, aos 38 minutos, Alex Lacazette fez o empate e deu o mote para a segunda parte: Maxence Caqueret fez a reviravolta aos 57 minutos e Lacazette assistiu Rayan Cherki para o 3-1 final a 12 minutos dos 90.

Com este resultado, o Mónaco segue no quarto lugar, mas pode ver o Lille reduzir a desvantagem para apenas dois pontos, caso a equipa de Paulo Fonseca vença este sábado na receção ao Marselha. O Lyon é sétimo, com menos seis pontos do que o rival desta noite.