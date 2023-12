O Paris Saint-Germain consolidou esta noite a liderança na Ligue 1, ao vencer na receção ao Metz, por 3-1, na 17.ª jornada da competição.

Vitinha e Danilo foram titulares nos parisienses – Gonçalo Ramos entrou quase no fim, Nuno Mendes continua lesionado –, e o primeiro brilhou a grande altura.

Depois de uma primeira parte sem golos, Vitinha «vestiu-se» de ponta de lança e foi à área contrária fazer o 1-0, com um desvio de primeira, isto aos 49 minutos.

Pouco depois, à hora de jogo, o antigo médio do FC Porto deu a bola em Mbappé e o astro francês, em dia de aniversário, marcou o golo da noite – e possivelmente da jornada.

O Metz reduziu já dentro dos últimos 20 minutos, com um golo de Udol, na sequência de uma bola parada, mas Mbappé aproveitou um presente da defesa adversária e fez o 3-1 final a sete minutos dos 90.

A partida ficou ainda marcada pela estreia de Ethan Mbappé, irmão de Kylian, pelos parisienses, aos 16 anos.

Com este resultado, o PSG lidera com 40 pontos, mais cinco do que o Nice, que esta mesma noite recebeu e venceu o Lens (com David Costa), por 2-0: bis de Terem Moffi.

Fonseca cai em Estrasburgo, Marselha não aproveita

Já o Lille, de Paulo Fonseca, teve um dia difícil: derrota por 2-1 em Estrasburgo, que complica as contas do apuramento para a Liga dos Campeões.

Com Tiago Santos no banco, a formação orientada pelo treinador português até entrou melhor e adiantou-se no marcador aos 20 minutos, fruto de um autogolo de Sylla. Em cima do intervalo, no entanto, voltou a registar-se um autogolo, mas desta vez de Yoro, e na baliza da equipa visitada: 1-1.

À entrada para o último quarto de hora, Angelo serviu Junior Mwanga e o defesa fez o 2-1 final.

Logo a seguir ao Lille, no sexto lugar, está o Marselha, que não foi além de um empate em casa do Montpellier, a uma bola.

Khalil Fayad abriu o marcador para a formação visitada aos 14 minutos, Jordan Veretout empatou aos 52 minutos. Vitinha ainda foi a jogo no Marselha nos últimos 15 minutos, mas não conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos.

Em recuperação continua o Lyon, de Anthony Lopes, que somou a terceira vitória consecutiva e saiu da zona da despromoção: vitória por 1-0 na receção ao Nantes.

Alexander Lacazette, aos 49 minutos, fez o único golo do desafio, assistido por Cherki. O Olympique jogou os últimos minutos reduzido a dez unidades, por expulsão de Lovren.

Nos outros jogos do dia, o Brest goleou o Lorient (4-0) e o Rennes venceu em casa do Clermont (3-1), o Reims bateu o Le Havre (1-0), além do Toulouse, adversário do Benfica na Liga Europa, que perdeu na receção ao Mónaco.

