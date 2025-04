Foram divulgados nesta quarta-feira os nomeados para a 33.ª cerimónia de entrega de Troféus UNFP, o principal sindicato de futebolistas em França. Dois portugueses estão entre os nomes escolhidos e ambos jogam no Paris Saint-Germain.

Vitinha é um dos cinco concorrentes para melhor jogador do ano, juntamente com os colegas Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Achraf Hakimi e Rayan Cherki, do Lyon.

João Neves, médio-centro do PSG, foi nomeado para melhor jogador jovem da Ligue 1. Os concorrentes são Eliesse Ben Seghir (Mónaco), Ayyoub Bouaddi (Lille), Désiré Doué (PSG) e Andrey Santos (Estrasburgo).

A cerimónia de entrega de prémios acontece no domingo, dia 11 de maio.

