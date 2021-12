Numa altura em que aumentam os casos positivos de covid-19 nos plantéis das ligas europeias, o Angers tem 19 jogadores infetados e pediu o adiamento do próximo encontro, diante do Saint-Étienne.

Da lista de disponíveis para irem a jogo na Liga francesa, restam apenas 11 jogadores.

O emblema francês, que já esteve desfalcado no último encontro (derrota por 4-1 ante o Montpellier), com cinco jogadores de fora pelo mesmo motivo, informou que surgiram vários casos na equipa após as férias da época natalícia.

O Angers-Saint-Étienne está agendado para 9 de janeiro.