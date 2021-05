Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon goleou esta tarde o Lorient (4-1), em jogo da 36.ª jornada da Ligue 1.

Apesar dos números expressivos, golos só na segunda parte: Aouar (53m), Lucas Paquetá (65m) e Bruno Guimarães (71m e 77m) marcaram para o Olympique, enquanto Monconduit reduziu para a equipa visitante, que não contou com o lesionado Ilori (Sporting), aos 83 minutos.

Com este resultado, o Lyon assume à condição o terceiro lugar do campeonato francês, com mais dois pontos do que o Mónaco, mas mais um jogo. O Lorient continua em zona perigosa, com apenas um ponto de vantagem em relação à zona de descida.

E tudo porque o Nantes venceu frente ao Bordéus (3-0) – golos de Coulibaly (19m), Louza (51m) e Kolo (70m) – e reduziu essa mesma desvantagem.