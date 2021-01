Lyon e Marselha venceram esta noite na 18.ª jornada da Liga Francesa e aproveitaram o empate do PSG em casa do Saint-Étienne (1-1).

Com Anthony Lopes a titular, o Lyon recebeu e venceu o Lens (de David Costa, que entrou na segunda parte) por 3-2 e comanda a Liga com 39 pontos, três de avanço sobre o PSG que esta noite não contou com Danilo.

Por sua vez, o Marselha de André Villas-Boas bateu o Montpellier por 3-1 e pode ultrapassar os parisienses se vencer os dois jogos que têm em atraso.

Quanto aos portugueses, destaque ainda para o Mónaco, que com Gelson Martins no onze goleou em casa do Lorient por 5-2, enquanto o Nice com Rony Lopes a titular perdeu em casa do Rennes, por 2-0, e o Lille com José Fonte, Xeka e Djaló a titulares perdeu em casa (1-2) diante do Angers de Mathias Pereira.

Noutros jogos de hoje, o Estrasburgo goleou o Nimes por 5-0, enquanto os jogos Metz-Bordéus, Nantes-Rennes e o Reims-Dijon terminou sem golos.

Classificação da Liga Francesa