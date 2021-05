O Paris Saint-Germain venceu esta tarde na receção ao Lens (2-1), em jogo da 35.ª jornada da Ligue 1, e assumiu à condição a liderança da classificação – fica à espera do que possa fazer o Lille mais tarde.

No Parque dos Príncipes, Danilo cumpriu os 90 minutos nos parisienses e viu Neymar ser a figura de destaque. Sem Mbappé, o brasileiro assumiu as rédeas do PSG: abriu o marcador aos 33 minutos e assistiu Marquinhos para o 2-0 aos 59 minutos.

O Lens, uma das sensações do campeonato francês esta época, reduziu logo a seguir, aos 61 minutos, mas não conseguiu alcançar o empate.

Com este resultado, o PSG, que está a meio da eliminatória das meias-finais da Champions com o Man City, faz 75 pontos, mais dois do que o Lille, que só joga esta noite, frente ao Nice. O Lens é quinto classificado, com os mesmos 56 pontos do Marselha.