João Neves foi essencial na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Le Havre, na jornada inaugural da Ligue 1. O médio que trocou o Benfica pelo PSG neste defeso assistiu Ousmane Dembelé e iniciou a jogada do golo de Barcola, ambos na segunda parte.

Foi um jogo difícil para os parisienses, apesar de o resultado assim não o indicar (1-4). O primeiro tento foi obtido por Lee Kang-In, após assistência de Gonçalo Ramos, logo aos três minutos. Uma jogada rápida que foi finalizada com classe.

O mesmo Gonçalo Ramos viria a lesionar-se, à passagem da meia-hora, e saiu a coxear da perna direita. O Le Havre empatou, por intermédio de Lloris, já na segunda parte, e ainda fez um segundo golo, mas acabou anulado.

No entanto, as substituições promovidas por Luis Enrique vieram mudar o jogo. João Neves entrou ao intervalo, Dembele e Barcola aos 71'. Foi a estreia oficial do médio português, que jogou ao lado de Vitinha.

O 2-1 foi marcado por Ousmane Dembelé, de cabeça, após um cruzamento certeiro de João Neves, de pé esquerdo.

Pouco depois, o mesmo João Neves entregou a bola a Bradley Barcola que, com um grande trabalho individual, tirou dois adversários da frente e marcou.

Randal Kolo Muani fechou a contagem de grande penalidade.