O Olympique de Marseille estreou-se com sucesso na Ligue 1, neste sábado, com uma vitória por 5-1 no terreno do Brest. Mason Greenwood e Luiz Henrique marcaram dois golos cada um, Wahi terminou a contagem.

O Marselha não perdeu tempo após uma grande jogada no meio-campo. Aos três minutos de jogo, Harit lançou Greenwood, que ultrapassou Amavi a 30 metros da baliza e rematou cruzado para o fundo das redes.

Não foi preciso esperar muito para que o Marselha marcasse de novo, com mais um contra-ataque de Greenwood, que ultrapassa o adversário antes de a bola chegar a Luiz Henrique, marcador do tento.

Mason Greenwood bisou de grande penalidade, fazendo o 3-0, numa grande estreia. O Brest ainda fez o 3-1, por intermédio de Mahdi Camara. O brasileiro Luiz Henrique fez o quarto dos marselheses e Wahi, na estreia, fixou o resultado final em 5-1.