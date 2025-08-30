O Lille celebrou em grande o 600.º jogo fora de casa neste século, ao golear o Lorient por 7-1, resultado construído após o intervalo, com o português Thierry Correia em plano de evidência.

O antigo avançado do Gil Vicente assistiu para os primeiros dois golos da partida, apontados por Romain Perraud (46m) e Mathias Fernandez-Pardo (53m).

O Lorient ainda reduziu, por Tosin (64m), na sequência de um penálti desperdiçado por Sambou Soumano, mas o Lille chegou à goleada no derradeiro quarto de hora com os golos de Fernandez-Pardo (77m), Igamane (80 e 90+3m), Haraldsson (87m) e Sahraoui (90+5m).

Destaque para o marroquino Igamane, recentemente contratado ao Rangers e que bisou após ter cumprido apenas um treino com o restante plantel do Lille.