O Marselha goleou no terreno do Brest, por 4-1, este domingo, regressando aos triunfos após um empate e duas derrotas.

O brasileiro Gerson inaugurou o marcador logo aos três minutos. Os restantes golos surgiram apenas no segundo tempo, primeiro pelo polaco Milik (63m) e pelo marroquino Amine Harit (71m).

No primeiro minuto da compensação, o Brest reduziu para 3-1, por Cardona, mas o Marselha voltou a marcar por intermédio do turco Under (92m), que fixou o resultado final.

Este triunfo catapultou o Marselha para o segundo lugar da Ligue 1, com 50 pontos, em igualdade pontual com o Nice, terceiro, que empatou em Montpellier (0-0). Os Les Olympiens somam 50 pontos, menos 15 do que o líder Paris Saint-Germain.