O Marselha tirou partido da derrota caseira do PSG frente ao Rennes para aproximar-se do líder da tabela classificativa da Ligue 1, ao vencer fora de casa o Reims (1-2).

A equipa de Nuno Tavares e Vitinha está agora a sete pontos do Paris Saint-Germain.

Com o lateral no onze e o avançado como suplente não utilizado, o Marselha chegou ao triunfo com dois golos de Alexis Sánchez.

Folarin Balogun, cedido pelo Arsenal, ainda colocou o Reims em vantagem ao minuto 13, mas o avançado chileno fez o empate pouco depois (16m) e garantiu a vitória ainda na primeira parte, assinando o 1-2 ao minuto 29.

O Reims ocupa o 9.º lugar na tabela classificativa.

