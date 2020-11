O Montepellier venceu em casa do Bordéus, por 2-0, em jogo da 10.ª jornada da Liga Francesa.

O defesa português Pedro Mendes foi titular e jogou até aos 90 minutos, tendo já saído em período de descontos.

Mollet (49m) e Delort (69m) fizeram os golos da equipa forasteira.

Com este resultado, o Montpellier ocupa o sexto lugar, com 17 pontos, mais cinco do que o Bordéus, que é 12.º classificado.

Resultados e classificação da Ligue 1