Um golo de Moussa Dembélé [na foto], aos 35 minutos, valeu o triunfo do Olympique Lyon em casa do Nantes, esta noite, em jogo da 4.ª jornada da Liga Francesa.

O português Anthony Lopes foi titular na baliza do Lyon e jogou os 90 minutos, tendo ficado a equipa reduzida a dez jogadores por expulsão de Damien da Silva aos 78m.

Com este resultado, o Lyon alcança a sua primeira vitória no campeonato e sobe provisoriamente ao 6.º lugar, com cinco pontos, mais um do que o Nantes.

O PSG lidera com 9 pontos, resultantes de três vitórias em três jogos.