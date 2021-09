Lionel Messi e Nuno Mendes estrearam-se no Parque dos Príncipes – o lateral ex-Sporting fez mesmo a estreia a titular –, mas foi outro argentino a vestir a pele de herói do Paris Saint-Germain, na vitória na receção ao Lyon (2-1).

Paris viu pela primeira vez ao vivo o trio Messi-Neymar-Mbappé, e o argentino não esteve longe de marcar o primeiro but pela nova equipa. Só que pela frente teve um português em evidência: Anthony Lopes.

Aos 32 minutos, Neymar assistiu Leo com um toque de calcanhar, mas Anthony evitou o golo com uma enorme defesa com os pés.

Quando não foi o guardião luso, foi a barra. Pouco depois, Messi cobrou um livre de forma exemplar. Mas se calhar demasiado exemplar. A bola foi tão colocada que embateu mesmo na quina da trave.

Na baliza de Donnarumma, Lucas Paquetá não foi tão perdulário. Já na segunda parte, o médio brasileiro surgiu sozinho na área e rematou de primeira para o 1-0 na partida. Estavam decorridos 54 minutos.

A resposta parisiense não demorou muito, e chegou de penálti. Neymar conquistou a falta e assumiu ele a marcação, fazendo o 1-1 aos 66 minutos.

A 15 minutos dos 90, Mauricio Pochettino decidiu substituir Messi de forma surpreendente, mas houve golo argentino na mesma: aos 90+3 minutos, Mbappé cruzou com conta, peso e medida para Icardi e o avançado cabeceou para o 2-1 final.

Com este resultado, o PSG lidera a Ligue 1, com 18 pontos, mais cinco do que o Marselha, mas também mais um jogo. O Lyon é nono, com oito pontos.

