O Paris Saint-Germain fez a sua parte, venceu no terreno do Angers (3-0), mas o triunfo do Marselha na receção ao Nantes (3-2) evitou que os parisienses festejassem o 10.º título da Ligue 1 já nesta quarta-feira.

Aos 32 minutos, Kylian Mbappé arrancou por terrenos interiores e puxou do pé esquerdo, para aplicar um pontapé violento e balançar as redes.

Já Sergio Ramos, a cumprir o nono jogo pelo PSG, apontou o segundo golo desde que chegou a França, com uma cabeçada a fazer lembrar os tempos em que alinhava no Real Madrid, após passe de outro ex-merengue, Angel Di Maria (45+1m).

O argentino voltaria a ser decisivo também no segundo tempo, ao assistir Marquinhos para o 3-0 final (77m).

O jovem Edouard Michut ainda viu cartão vermelho direto, no segundo minuto de compensação, devido a uma entrada dura sobre um adversário.

Os homens que adiaram a festa do PSG viram-se a perder por duas vezes, mas conseguiram a reviravolta.

Andrei Girotto (26m) adiantou o Nantes, mas Dimitri Payet (39m) repôs a igualdade através de um penálti. Marcus Coco – que viria a ser expulso - voltou a colocar os visitantes na frente (41m), mas Payet cobrou novamente com sucesso outra grande penalidade (55m), antes de Amine Harit (75m) garantir o triunfo.

Com quatro jornadas para o término do campeonato, o PSG lidera com 77 pontos, mais 15 do que o Marselha, pelo que os parisienses precisam de apenas um empate na próxima ronda, diante do Lens, no sábado, para agarrar o título.

Também esta quarta-feira, o Lyon complicou ainda mais as contas europeias, ao perder na deslocação a Brest, por 2-1.

Steve Mounie (27m) e Irvin Cardona (74m) fizeram os golos caseiros, enquanto Moussa Dembelé marcou para os visitantes (72m).

Já o Lens, derrotou o Montpellier, com golos do luso-português David Costa (37m) e Ignatius Ganago (75m).

Ainda nesta 33.ª ronda, o Estrasburgo bateu o Rennes (2-1) e as duas equipas seguem com 56 pontos, na disputa do terceiro e quarto lugares.

Habib Diallo adiantou o Estrasburgo (4m), Martin Terrier (54m) foi o autor do tento da igualdade e Ludovic Ajorque (77m) fixou o resultado final.

