O Saint-Etienne venceu este domingo, por 2-0, na visita ao Rennes, em jogo da 15.ª jornada da Ligue 1.

Denis Bouanga, aos 27 minutos, e Arnaud Nordin, aos 71 minutos, fizeram os golos da partida.

Com este resultado, o Rennes ocupa a 5.ª posição com 38 pontos e o Saint-Etienne é 15.º com 29.

Noutro jogo do dia, o Nantes venceu por 3-1 na visita ao Angers, no jogo que marca a estreia de Antoine Kombouaré no banco.

Moses Simon, aos 4 minutos, Imran Louza, de grande penalidade aos 7, e Kader Bamba, aos 86, fizeram os golos do Nantes.

Pelo Angers, depois de Sofiane Boufal falhar uma grande penalidade, Thomas Mangani acabou mesmo por marcar de penálti, aos 33.

Apesar da vitória, o Nantes continua abaixo da linha de água. O Angers é 9.º

O Nimes foi vencer por 2-0 na visita ao Dijon, com golos de Renaud Ripart e Niclas Eliasson.

Com esta vitória, o Nimes soma mais três pontos do que o adversário e ocupa a penúltima posição, enquanto que o Dijon é último.

O Metz perdeu na receção ao Estrasburgo, 1-2.Thomas Delaine abriu o marcador para o Metz, aos 17 minutos, mas um bis de Adrien Thomasson (33 e 84 minutos) deu a vitória ao Estreasburgo.

Com este resultado, o Metz é 7.º, com 35 pontos. O Estrasburgo 16.º com 28.