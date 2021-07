O Barcelona apresentou nesta quinta-feira o equipamento alternativo da próxima temporada.

A nova camisola dos «blaugranas» tem como cor predominante o lilás como mote para a luta contra a desigualdade de género.

O clube escreveu na página oficial que o desenho da nova camisa enquadra-se nas frases «Mais que género» e «Todos unidos temos força», que destacam «o compromisso do FC Barcelona com o futebol feminino e o papel das mulheres no desporto», assinalando o 50.º aniversário da criação daquela que é considerada a primeira equipa feminina do clube.

A camisola tem ainda, na borda inferior, um traço com as cores da bandeira arco-íris, simbolizando a diversidade. Além desta causa, a camisola defende a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente, já que é 100% poliéster reciclado, obtido de garrafas de plástico.