Em vésperas dos Jogos Olímpicos, a seleção dos Estados Unidos perdeu surpreendentemente contra a Nigéria por 90-87, num encontro disputado em Las Vegas.

O resultado deixou os norte-americanos de boca aberta: a seleção sofreu a terceira derrota nos 54 amigáveis que disputou desde 1992. Além disso, nos últimos dois confrontos frente aos Estados Unidos, os nigerianos foram «atropelados»: perderam por 83 pontos nos Jogos de Londres, em 2012, e por 110-66 num amigável em 2016.

Kevin Durant liderou os Estados Unidos com 17 pontos, seguido por Tatum com 15 e por Damian Lillard com 14. Do outro lado, a Nigéria mostrou grande eficácia da linha de três pontos (converteu 20 dos 42 lançamentos tentados) e teve em Gabe Vincent, jogador dos Heat, o elemento em maior destaque: marcou 21 pontos.