Renato Sanches esteve em plano de destaque no empate do Lille frente ao Angers (1-1), para a Liga francesa.



O internacional português fez a assistência para o golo do compatriota Tiago Djaló, na sequência de um livre indireto, e deu nas vistas com outros pormenores de qualidade.



Ainda na primeira parte, o antigo médio do Benfica arrancou aplausos quando se viu rodeado por três adversários, no flanco esquerdo, e conseguiu sair a jogar.



Ora veja: