Velhos são os trapos: Giroud lança Lille para vitória sobre o Paris FC
Avançado de 39 anos continua de mira afinada e leva cinco golos na época. Lille espreita pódio
O Lille venceu no encerramento da 13.ª jornada da Ligue 1, na receção ao Paris FC (4-2). Na noite deste domingo, o defesa Mbemba (ex-FC Porto) e o ala Félix Correia (ex-Gil Vicente) foram titulares nos anfitriões, enquanto Angel Gomes e Tiago Gomes não saíram do banco.
Ainda que o avançado Geubbels tenha adiantado os visitantes aos 11 minutos, o experiente Giroud restabeleceu a igualdade aos 40 minutos. Doravante, o Lille não mais deixou a mó de cima, completando a reviravolta com o bis de Giroud, de penálti, aos 77 minutos. Aos 39 anos, o ponta de lança leva cinco golos e uma assistência em 15 jogos.
Pouco depois, aos 80m, o central Mandi aplicou o 3-1. Apesar da reação do Paris, com o médio Doucet a marcar aos 84m (3-2), a contenda ficou resolvida aos 90+6m, quando o avançado Marius Broholm, de 20 anos, converteu um penálti e se estreou a marcar.
Assim, o Lille sobe ao quarto lugar, com 23 pontos, a sete do líder PSG. Por sua vez, o Paris é 12.º classificado, com 14 pontos, três de vantagem sobre os lugares de descida.
90’ I 4️⃣-2️⃣— LOSC (@losclive) November 23, 2025
Olivier Giroud retrouve le chemin du but et le LOSC celui de la victoire 🔥
Dans un match difficile, les Dogues s’imposent 4 buts à 2 grâce à un doublé de Giroud, un but de Mandi et le premier but au LOSC de Broholm 😤
Rendez-vous dès jeudi, à la maison, contre le… pic.twitter.com/AmgpxmhgTd