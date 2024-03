Um campo do centro de treinos do Lille foi batizado, na manhã deste domingo, com o nome de Eden Hazard, antigo internacional belga que pendurou as chuteiras em outubro de 2023.

Aos 33 anos, o outrora criativo dos «lobos» foi homenageado pelos sete anos no clube, entre 2005 e 2012, desde a formação até à conquista da Ligue1 e da Taça de França, na época 2010/11.

Antes de representar o Chelsea, Hazard anotou 50 golos em 194 partidas pela equipa principal do Lille.

A turma de Paulo Fonseca recebe este domingo, a partir das 16h, o Rennes. Os «lobos» são quintos no campeonato, com 41 pontos, espreitando o «assalto» à zona «Champions». Hazard estará na tribuna do Pierre-Mauroy.