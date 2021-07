Xeka explicou esta noite a situação de tensão que protagonizou com o compatriota e colega de equipa Tiago Djaló, no particular do Lille frente ao Kortrijk.

Numa publicação nas redes sociais, o médio de 26 anos pediu desculpa aos adeptos do campeão francês, mas afirmou que Djaló é que foi agressivo.

«Fiz uma observação a um colega com quem nunca tive problemas e ele sentiu-se ofendido, apesar de eu não o ter insultado ou desrespeitado. No intervalo, ele dirigiu-se a mim de forma agressiva e eu apenas me tentei defender», escreveu Xeka.

«Mas peço desculpa aos adeptos e ao clube por esta situação, esta mentalidade nunca fez parte da minha carreira. Toda a gente que me conhece sabe que não sou nada agressivo, posso ter uma personalidade forte, mas sempre com boas intenções», lê-se ainda.

