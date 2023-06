Paulo Fonseca foi associado este domingo ao comando técnico do Marselha, mas o futuro do treinador português, ao que tudo indica, passa pelo Lille.

Isso mesmo garantiu o presidente do clube, Olivier Létang, numa mensagem enviada ao jornal L’Équipe, na qual confirmou que o antigo técnico do FC Porto está a ser cobiçado.

«O Paulo Fonseca será o treinador do Lille no próximo ano. Estamos muito orgulhosos por ele ser cobiçado, isso prova a qualidade do seu trabalho e do projeto do clube», começou por dizer.

«Ele teve a honestidade de informar-me rapidamente acerca do interesse de certos clubes. Gostaria que esses clubes tivessem feito o mesmo, mas a minha prioridade hoje é tranquilizar os nossos adeptos sobre a estabilidade do nosso projeto e da nossa equipa», acrescentou.

Létang concluiu depois: «O Paulo é bom no Lille e é com ele que esperamos atingir os objetivos a que nos propusemos.»

Na época que agora termina, refira-se, Paulo Fonseca guiou o Lille ao quinto lugar na Ligue 1.