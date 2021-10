O presidente do Lille, Oliver Létang, admitiu que falou com Renato Sanches sobre o futuro do internacional português e que o médio pode mudar de clube.

«Já conversamos sobre o assunto e já conversamos diretamente com ele. Se vier uma oferta de um clube grande, o Renato vai poder ir embora», disse o dirigente à BFM.

«Vamos ver o que acontece. Mas por enquanto, ele está conosco e está feliz por estar aqui. Vimos que ele tem conseguido mostrar um nível de rendimento interessante durante o regresso de lesão no final da época, mas também no Campeonato da Europa com Portugal», acrescentou Létang.