O Lille de Paulo Fonseca perdeu pela primeira vez na pré-tempora. Com o internacional português José Fonte a titular, os franceses foram derrotados em Marbella, pelo Espanhol, por 2-0.

A equipa gaulesa não contou com Renato Sanches, numa altura em que o futuro do médio português está em suspenso, com Milan e Paris Saint-Germain interessados.

Joselu e Puado marcaram os golos dos catalães.

Recorda a Lusa que antes, o Lille tinha goleado o Dunkerque, da terceira divisão, por 5-0, e empatado 2-2 com o Las Palmas.