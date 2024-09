Bruno Génésio, treinador do Lille, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting no Estádio José Alvalade:

«Tivemos a atitude correta, mas não fomos suficientemente perigosos com bola. Depois, sofremos um golo, como já tem acontecido. Era um erro evitável, porque à frente estava um jogador [Gyökeres] com talento acima da média. E, depois, o cartão vermelho.

Na segunda parte, conseguimos conter bem o Sporting até ao golo do Debast. Até ao final ainda tivemos oportunidades, mas já era tarde demais.»

[Lille fez apenas três remates no jogo, todos na segunda parte]

«É difícil explicar. Aliás, é isso que nos falta há vários jogos. Não somos suficientemente perigosos com bola. Falta-nos técnica e potência para fazer melhor no último terço. Onze contra 11 ainda conseguimos fazer coisas interessantes, mas era até aos últimos 25 metros. Depois, faltava-nos profundidade.»

[Sobre a expulsão de Angel Gomes]

«O que é estranho é que houve uma falta sobre o Benjamin André antes da expulsão e essa falta não foi sancionada...»