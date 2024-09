Tiago Santos salientou o orgulho em representar o Sporting antes do reencontro, em Alvalade, na sua estreia na Liga dos Campeões.

«Parece que é o destino, o primeiro jogo na Liga dos Campeões ser entre o meu clube atual e a equipa onde fui formado, vai ser um jogo muito bom, mas faz parte da viagem. Tenho muito orgulho em ter passado pelo Sporting. Fomos por caminhos diferentes e não podia haver melhor maneira de começar a Liga dos Campeões do que em Lisboa, contra o Sporting», afirmou o lateral português do Lille aos canais do clube francês.

«O Sporting é uma equipa muito boa, são os campeões em título. Têm jogadores muito bons, boas dinâmicas. Vai ser um jogo muito difícil em Alvalade», salientou o lateral contratado ao Estoril pelo Lille em 2023, um ano após ter saído da equipa leonina.

Tiago Santos recordou ainda como recebeu a notícia da recente chamada à Seleção Nacional, onde acabou por ainda não se estrear: «Estava no treino e quando cheguei ao balneário olhei para o meu telemóvel e estava cheio de mensagens. Fiquei um pouco confuso. Como assim? Fui mesmo chamado à Seleção? Depois vi a lista e fiquei muito feliz.»

O Sporting defronta o Lille esta noite, em Alvalade. O jogo tem início às 20 horas e poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.