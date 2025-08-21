Declarações de Juanjo Bezares, treinador do Lincoln Red Imps, em conferência de imprensa, após a derrota frente ao Braga, na primeira mão do play-off de acesso à fase liga da Liga Europa, disputada esta quinta-feira, 21 de Agosto, no Estádio Algarve.

[Tinha sido possível fazer mais?]

Saímos com a sensação de que pelo menos dois golos podíamos ter evitado. O Braga é uma equipa muito boa que, a cada semana, vai melhorando com as ideias do treinador. Sabíamos que era complicado, mas, na primeira meia hora, mostrámos que sabíamos onde podíamos fazer dano. A partir do momento em que sofremos golo passou a ser muito complicado.

[Ficou tudo mais difícil na eliminatória?]

Sim, é difícil, mas vamos focar-nos no treino. Para nós, estar aqui é um prémio grande. Um sonho cumprido e vamos a Braga com esse sonho. O Lincoln está habituado a ganhar e tudo o que não seja ganhar não está no nosso ADN.