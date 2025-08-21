Declarações de Bernardo Lopes, luso-gibraltino que é capitão do Lincoln Red Imps em conferência de imprensa, após a derrota frente ao Braga, na primeira mão do play-off de acesso à fase liga da Liga Europa, disputada esta quinta-feira, 21 de Agosto, no Estádio Algarve.

[O que é que a equipa podia ter feito melhor?]

Começámos bem o jogo. Depois do primeiro golo, ficou mais complicado, ficámos nervosos e algumas memórias do passado começaram a vir ao de cima. Faz parte do futebol. Temos de continuar a trabalhar e corrigir alguns erros.

[Como foi o regresso a Portugal?]

Uma mistura de sentimentos. Por um lado, foi bom, mas talvez o resultado não tenha sido o ideal. Estou contente com os meus colegas e a equipa, isto faz parte do processo. Fizemos o nosso melhor e estou muito feliz por jogar em casa, frente ao Sporting de Braga. Estaria mais feliz com outro resultado.