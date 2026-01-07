Unai Emery elogia ex-Benfica: «Fantástico, muito profissional»
Lindelöf atravessa bom momento ao serviço do Aston Villa
Victor Lindelöf, antigo jogador do Benfica e Manchester United, deixou a equipa, à data treinada por Ruben Amorim, para se juntar ao Aston Villa este mercado de verão. Em conferência de imprensa, o treinador do Aston Villa elogiou o central sueco e confessou que, antes de avançar para a sua contratação, ligou a Juan Mata (jogaram juntos nos «red devils») para ter uma opinião relativamente ao jogador de 31 anos.
«Tudo o que o Juan Mata disse, nós estamos a ver agora. [Lindelöf] Jogador fantástico, pessoa fantástica, muito profissional e com muito respeito. Quando precisámos dele, jogou ao nível que estávamos à espera. Estou muito feliz pela forma como nos está a ajudar», confessou o técnico.
Recorde-se que o Aston Villa ocupa o terceiro lugar da Premier League com 42 pontos, os mesmos do Manchester City. Esta temporada, Lindelöf conta com 14 jogos e uma assistência pela equipa orientada por Unai Emery.
🗣️ "Everything he [Juan Mata] told me, now we are watching it - fantastic guy, very professional."— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 6, 2026
Unai Emery on Victor Lindelöf's impressive form 💪 pic.twitter.com/cxoYHl72K1