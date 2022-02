Lionel Messi desejou um feliz aniversário à companheira, Antonella Roccuzzo.

A esposa do argentino celebra 34 anos e o astro do PSG quis demonstrar o afeto pela parceira com várias fotos publicadas no Instagram.

«Feliz aniversário minha vida! Que tenhas um dia fantástico. Amo-te», escreveu.

cumple mi vida !! Que tengas un hermoso día . Te amo